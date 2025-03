Białostockie Towarzystwo Fotograficzne „W krainie baśni”

12 marca, 2025

Białostockie Towarzystwo Fotograficzne pokazuje wystawę „W krainie baśni” w galerii Domu Kultury Śródmieście. To kilkanaście wielkich zdjęć interpretujących na nowo mniej i bardziej znane baśnie Andersena i braci Grimm.

Wystawa przenosi widza do świata, gdzie czas zwalnia, a magia codzienności ożywa w kadrach pełnych tajemnicy i piękna. Na zdjęciach zobaczymy zaklęte zamki, tajemnicze lasy, postacie z baśni ożywione światłem i cieniem, przeniknięte atmosferą marzeń i nostalgii. To podróż do krainy dziecięcej wyobraźni, gdzie świat pełen jest niezwykłych opowieści czekających na odkrycie, a dobro zawsze zwycięża.

Białostockie Towarzystwo Fotograficzne od momentu powstania zrzesza miłośników – zarówno profesjonalistów jak i amatorów – inspirując ich do artystycznego rozwoju oraz popularyzując fotografię jako formę sztuki. Wystawę w Domu Kultury Śródmieście można oglądać od wtorku do piątku w godz. 10 -17, wstęp wolny. Ekspozycja „W krainie baśni” będzie czynna do 27 marca 2025 roku. (jd)