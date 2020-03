Zostańmy w domu. Samorządowcy mówią jednym głosem

Marzec 25, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Podlascy samorządowcy wystosowali wspólny apel do mieszkańców o zostanie w domu. Z taką inicjatywą wystąpił marszałek województwa.

Pod listem podpisali się prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, a także członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego – w sumie ponad 130 osób.

– W tych trudnych czasach epidemii koronawirusa, mówimy wspólnym, silnym głosem ponad wszelkimi podziałami po to, by po raz kolejny przypomnieć, że najważniejszym co wszyscy musimy zrobić, jest pozostanie w naszych domach i wychodzenie z nich tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. […] Dziś tylko od nas samych, od naszych decyzji zależy, w jakiej sytuacji nasz kraj i region będzie za kilka tygodni. Utrzymanie tego stanu będzie sprawdzianem dla nas wszystkich – czytamy w apelu.

Pełną treść apelu publikujemy poniżej.

W Podlaskiem nadal jest 7 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Do 17 wzrosła liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia. Niemal 3 tys. osób jest objętych przymusową kwarantanną, a ponad 450 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. Do tej pory wykonano blisko 700 testów. (mt/mc)