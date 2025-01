Zmysły na ostrzu sztuki. „Praktyki oduczania” – intermedialna wystawa Ernesta Borowskiego

27 stycznia, 2025

Ernest Borowski – Praktyki oduczania, fot. Jerzy Doroszkiewicz Ernest Borowski – Praktyki oduczania, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Niesamowite trójwymiarowe stwory w grze wideo, przestrzenne instalacje, niepokojące dźwięki – wszystko to atakuje zmysły widzów oglądających wystawę ”Praktyki oduczania” jaką w Galerii im. Sleńdzińskich w salonie przy ulicy Legionowej przygotował białostocki twórca intermedialny Ernest Borowski.

– Jest to takie pytanie o to, czy możemy trochę wrócić do korzeni tego, czym technologia mogłaby być i być bliżej z nią w takim sensie, że możemy bardziej ją poznawać i tworzyć własne rozwiązania. Praktyki oduczania, taki jest tytuł wystawy, więc sugeruje on pewnego rodzaju wychodzenie poza utarte schematy i poszukiwanie innych możliwości współbycia w świecie objętym wieloma katastrofami – mówi Ernest Borowski.

Sztuka i technologia w jednym miejscu – takim wyzwaniom sprostał Ernest Borowski. Wystawę ”Praktyki oduczania” można oglądać w Galerii im. Sleńdzińskich w salonie przy ulicy Legionowej do 2 marca 2025 roku. (red.)

Relacja Jerzego Doroszkiewicza: