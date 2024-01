Zmiana benzyny 95-oktanowej na E10

3 stycznia, 2024

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Na stacjach paliw sukcesywnie wprowadzane jest nowe paliwo. Popularna benzyna „95” oznaczana jest jako E10 i ma do 10% biokomponentów. Ma to zastąpić dotychczas stosowaną benzynę E5, która miała dodatków do 5%.

Ta zmiana nie dotyczy większości pojazdów, szczególnie tych wyprodukowanych po 2010 roku. Właściciele starszych samochodów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

– Jeśli wleję się to paliwo do samochodu, który nie jest dostosowany, to jednorazowo nic się nam nie stanie. Przez jakiś dłuższy czas eksploatacji takiego pojazdu na takich paliwach mogą pojawić się jakieś niedomagania układu paliwowego, bądź też coś w pracy silnika, ale to naprawdę musiałoby być bardzo długo. Te dodatki to jest bioetanol, czyli alkohol, który jest dodatkiem czystym, więc tak naprawdę czasami to może poprawić nawet jakość pracy silnika – uważa Krzysztof Czerech, rzeczoznawca samochodowy i zastępca dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku.

Zmiana ma wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Kierowcy pojazdów nieprzystosowanych do nowego paliwa powinni zamiast dotychczasowej ’95’ tankować droższą 98-oktanową benzynę. (hk)

Zapytaliśmy białostoczan jaką benzynę tankują i jakie jest ich zdania na ten temat: