Złodziej skarbonek charytatywnych. Jedna z nich była dla WOŚP

14 stycznia, 2025

Fot. policja Fot. policja

Funkcjonariusze łomżyńskiej policji zatrzymali 19-letniego mężczyznę, który dwukrotnie dopuścił się kradzieży puszek z pieniędzmi przeznaczonymi na cele charytatywne, w tym dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W pierwszym przypadku, młody złodziej wszedł do jednego z łomżyńskich sklepów, chwycił puszkę należącą do fundacji charytatywnej stojącą przy kasie i uciekł. Trzy dni później dokonał podobnego przestępstwa w osiedlowym sklepie. Tym razem jego łupem padła puszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po zabraniu pieniędzy, zniszczył pojemnik i go wyrzucił.

– Po dwóch godzinach od drugiej kradzieży mężczyzna został zatrzymany przez łomżyńskich policjantów. W nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy – informuje sierżant Konrad Karwacki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. (ew)

