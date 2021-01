Białystok. Pełna mobilizacja służb po ataku zimy

Styczeń 26, 2021

Ulice w Białymstoku nie są czarne, ale przejezdne. Służby na bieżąco walczą ze śniegiem. Ostatniej doby w Białymstoku spadło ponad 35 cm białego puchu, a do wieczora może spaść jeszcze kolejnych 15 cm.

– Sytuacja w mieście ciągle jest trudna, ale nie beznadziejna – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski – efekt pełnej mobilizacji wszystkich zaangażowanych w utrzymanie bezpieczeństwa w mieście został osiągnięty. To jednak nie koniec starań o poprawę sytuacji w mieście. Warto pamiętać, że wykonawca ma obowiązek doprowadzić drogi do czarnego asfaltu w cztery godziny od ustania opadów śniegu.

Firmy odśnieżające zastosowały się do wieczornych wytycznych prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. W efekcie drogi w mieście są przejezdne. Śnieg ciągle pada, więc jeszcze potrzeba czasu aby drogi były w pełni odśnieżone.

Insp. Maciej Daniel Wesołowski, Komendant Miejski Policji poinformował, że na godzinę 9:00 we wtorek 26.01. sytuacja w mieście nie uzasadniała blokowania wjazdu samochodów ciężarowych do Białegostoku. Zaznaczył, że policjanci monitorują sytuację na drogach. Jeśli będzie tego wymagała to, są przygotowani na zablokowanie wjazdu samochodów ciężarowych do miasta. Komendant podsumował także nocną pracę policjantów, którzy do godziny 9:00 odnotowali 44 kolizje w mieście, czyli dwa razy więcej niż zwykle. Zaznaczył, że policjanci przyjmują zgłoszenia i reagują na bieżąco.

Prezydent Tadeusz Truskolaski zwrócił także uwagę na kolejne zagrożenie związane z opadami, czyli na nawisy śnieżne i konieczność odśnieżania dachów.

– Informacje dotyczące nawisów śnieżnych przekażemy do wspólnot i administracji spółdzielni mieszkaniowych – zadeklarował komendant Straży Miejskiej Krzysztof Kolenda – dotrzemy także do właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych z informacją o konieczności odśnieżania dachów, aby przeciwdziałać możliwym zarwaniom pod ciężarem mokrego śniegu.

W tych działaniach Straż Miejską będą wspierać także policjanci dzielnicowi.

Kolejny sztab kryzysowy odbędzie się we wtorek (26.01.) o godzinie 20:00. (mt/mc)