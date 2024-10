Zakończyła się Akademicka Doba Sportu w Politechnice Białostockiej

16 października, 2024

Akademicka Doba Sportu, fot. Ernest Wójcik Akademicka Doba Sportu, fot. Ernest Wójcik

Przez całą dobę w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej mieszkańcy miasta grali w siatkówkę, futsal i tenis stołowy, ale też uczyli się samoobrony czy ćwiczyli na siłowni. To wszystko w ramach tegorocznej Akademickiej Dobie Sportu, w której uczestniczyło 300 osób.

Akademicka Doba Sportu ma pokazać, jakie możliwości daje uczelnia do codziennej aktywności fizycznej.

– Każdy człowiek wewnętrznie czuje, że aktywność fizyczna w każdej formie jest dla nas po prostu dobra i to nie tylko chodzi o tą konieczność uprawiania sportu, aktywności ruchowej, która jest niezbędna do utrzymania odpowiedniego poziomu zdrowia, ale też te emocje, przebywanie wśród swoich rówieśników, gra z innymi i rywalizowanie, to jest coś czego po prostu potrzebujemy, jest to jedna z naszych naturalnych potrzeb – mówi Piotr Klimowicz, prezes Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Białostockiej.

Akademicka Doba Sportu to ogólnopolskie wydarzenie, które w Politechnice Białostockiej odbyło się po raz drugi. (hk)

Relacja Hanny Kość:

Czytaj także: Akademicka Doba Sportu w Politechnice Białostockiej