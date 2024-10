Akademicka Doba Sportu w Politechnice Białostockiej

15 października, 2024

Akademicka Doba Sportu, fot. Hanna Kość Akademicka Doba Sportu, fot. Hanna Kość

Rozpoczęła się Akademicka Doba Sportu. To wydarzenie organizuje Politechnika Białostocka, aby pokazać, jakie są sekcje i możliwości do uprawiania dyscyplin sportowych.

Akademicka Doba Sportu to wydarzenie ogólnopolskie, Politechnika Białostocka bierze w nim udział po raz drugi.

– Podczas Doby Sportu mamy tenis stołowy, ergometr, piłkę siatkową, futsal, mamy również trening samoobrony, treningi oddychania w sporcie, trening obwodowy, jogę oraz aerobik i co najważniejsze, że do środy (16.10) do 15:00 dla wszystkich dostępna jest siłownia – mówi Martyna Zaniewska z Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Białostockiej. – Politechnika Białostocka oferuje szereg sekcji, czy to koszykówka, czy tenis, czy piłka siatkowa, ergometr, jest naprawdę wiele dyscyplin, które my tutaj oferujemy.

W Akademickiej Dobie Sportu udział biorą zarówno studenci, jak i inni mieszkańcy Białegostoku. (hk)

Relacja Hanny Kość: