XVII Festiwal Kultury Żydowskiej “Zachor – Kolor i Dźwięk”

15 czerwca, 2024

Festiwal Kultury Żydowskiej "Zachor – Kolor i Dźwięk", mat.org.

Koncerty, warsztaty i wykłady – tak zapowiada się XVII Festiwal Kultur Żydowskiej “Zachor – Kolor i Dźwięk”. Impreza ma przypominać żydowską tradycję i kulturę.

Od soboty (15.06) do wtorku (18.06) w Białymstoku będzie można doświadczyć żydowskiej kultury i sztuki w jej różnych aspektach. Festiwal to przede wszystkim koncerty. Pierwszy z nich to koncert organowego o 19:00 w Kościele Matki Bożej Fatimskiej. Wystąpią Giovanni Petrone (Włochy) oraz Marek Kulikowski (Polska), którzy zagrają muzykę skomponowaną przez żydowskich twórców: Felixa Mendelssohna Bartholdy`ego, Petera Ebena, Samuela Sheidta oraz Jehana Alaina.

Poza koncertami, będą również warsztaty taneczne, kucharskie oraz konkurs plastyczny dla dzieci. Wszystkie dotyczące żydowskiej i izraelskiej kultury. Zaplanowano również spotkanie z Zofią Rajfer i promocję jej książki „Lechaim. Za życie” oraz prezentację cyklu wydawniczego Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego „Łomżyńskiego pinkasy przedniemeńskie”.

Bohaterką tegorocznej edycji festiwalu jest Rosa Raisa – wybitna śpiewaczka operowa. Urodziła się w rodzinie żydowskiej w Białymstoku. Odnosiła sukcesy na największych scenach i festiwalach operowych Ameryki i Europy. Kiedy w 1919 roku usłyszała o zniszczeniu rodzinnego miasta w trakcie działań wojennych, odwołała wszystkie swoje zobowiązania i dała duży koncert dobroczynny w Nowym Jorku, a pieniądze z niego przeznaczyła na pomoc dla Białegostoku. Czyn ten zyskał jej reputację „ukochanej córki Białegostoku”.

Organizatorem festiwalu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael. Szczegółowy harmonogram imprez jest na ich stronie internetowej. Wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia jest wolny. (hk)