Wystawy, spektakle czy koncerty powstaną dzięki stypendiom artystycznym

21 stycznia, 2025

Stypendia artystyczne, fot. Hanna Kość

30 twórców z różnych dziedzin kultury, takich jak teatr, muzyka, fotografia czy literatura, otrzymało stypendia artystyczne prezydenta Miasta Białegostoku.

Dzięki temu w mieście powstanie wiele nowych inicjatyw, wydarzeń i publikacji.

– Jedno nas tutaj łączy, a mianowicie pasja. To ona nas tutaj przywiodła, to ten taki wewnętrzny przymus by kroczyć ciężką drogą, drogą nieusłaną różami, drogą ku sztuce. I dobrze, gdy na tej drodze spotkamy kogoś, kto powie: „Pomogę ci, wesprę cię w realizacji twojego marzenia”, bowiem każde z tych stypendiów jest pewnym marzeniem – mówiła prof. Anna Moniuszko z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, dyrygent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zespołu Muzyki Dawnej DILETTO, która otrzymała stypendium na nagranie i mastering „Missa ad S. Adalberti”.

Do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 131 wniosków w sprawie przyznania stypendiów artystycznych na 2025 rok. Najwięcej dotyczyło sztuk plastycznych i designu.

– Artysta to jest osoba, która tworzy, która robi coś nowego, która buduje. A przecież wiadomo, że zrobienie czegoś nowego jest coraz trudniejsze, dlatego bardzo gratuluję – mówił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

To już dziewiętnasty raz Miasto Białystok wspierało projekty artystyczne przyznając stypendia ich twórcom. W tym roku przeznaczone na nie 450 tys. zł, po 15 tys. zł dla każdego stypendysty. (hk)