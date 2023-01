Wystawa utajnionych banknotów w NBP w Białymstoku

Styczeń 16, 2023

Wyjątkową wystawę „Seria E-71” można oglądać w białostockim oddziale Narodowego Banku Polskiego. To gratka nie tylko dla numizmatyków, bowiem przy ul. Pięknej prezentowane są utajnione bankntoy, które nigdy nie weszły do obiegu, a przygotowane zostały na wypadek wybuchu III wojny światowej, w czasie tzw. zimnej wojny ubiegłego wieku.

– Bank w latach 70. ub. wieku dostał zlecenie, by przygotować takie banknoty. Serię „Miasta Polskie” stworzył Andrzej Heidrich. Utajnione banknoty zostały schowane w trzech skrzyniach (wraz z wzorcowymi arkuszami i matrycami) w skarbcach NBP. Dopiero w 2015 roku podjęto decyzje, by skrzynie odtajnić, a pierwsze informacje o ich o zawartości ukazały się w 2016 roku. Do druku tych bankntotów przygotowane były też Białostockie Zakłady Graficzne – mówi Ida Stefanowicz, główny specjalista z białostockiego oddziału NBP.

Wystawa, przed Białymstokiem, prezentowana już była w Gdańsku i Olsztynie. Potem trafi do innych oddziałów NBP w Polsce.

Zbiór ma wartość historyczną i numizmatyczną, niestety, bankntoty nie są przeznaczone do sprzedaży. Kolekcjonerzy mogą je jedynie obejrzeć do 30 stycznia w godz. 8-14 w siedzibie oddziału NBP, przy ul. Pięknej w Białymstoku. (at)

