Wystawa o transplantologii „Życia nigdy dość” w Galerii Fotografii

26 października, 2024

Zbigniew Rokita i Arkadiusz Gola, fot. Galeria im. Sleńdzińskich Zbigniew Rokita i Arkadiusz Gola, fot. Galeria im. Sleńdzińskich

„Życia nigdy dość” w Galerii Fotografii Galerii im. Sleńdzińskich to wystawa i fotoksiążka zawierające historie osób, które otrzymały nowe życie dzięki transplantacji.

Arkadiusz Gola i Zbigniew Rokita poświęcili kilka lat na dokumentowanie pracy lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz ostatnio z Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wszystko po to, by wspierać polską transplantologię, wpływać na zwiększenie liczby świadomych donacji organów do przeszczepów.

– Dzielmy się sobą, nie marnujmy organów, niech każdy dojdzie swoimi opłotkami i drogami do swoich wniosków, a my wierzymy, że to będzie jedyny słuszny wniosek. Cieszmy się życiem jak najdłużej, w dobrym zdrowiu, dzielmy się nim, nie bójmy się przyszczepów, bo są one darem od nauki, który ma bardzo duży sens – mówi Zbigniew Rokita.

Wystawę „Życia nigdy dość” można oglądać w Galerii Fotografii Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Wiktorii 5 do 8 grudnia 2024 roku. (jd)

Z autorami wystawy – Arkadiuszem Golą i Zbigniewem Rokitą rozmawiał #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz: