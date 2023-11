Wystawa „Mi moja” w Galerii im. Sleńdzińskich

6 listopada, 2023

W Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Legionowej 2 prezentowana jest wystawę dr Martyny Štěpán-Dworakowskiej pod tytułem „Mi moja”.

Artystka jest absolwentką scenografii Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze i nauczycielką akademicką białostockiej filii Akademii Teatralnej. Prace na wystawie inspirowane są twórczością dzieci, które powstają podczas zajęć „Eksperymenty plastyczne” w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Dr Martyna Štěpán-Dworakowska swoją wystawę określa jako zachwyt procesem twórczym dzieci i wyłapywanie szczęśliwych przypadków, inspirowanie się nimi. To projekt zakładający partycypację dzieci jako uczestników kultury „tu i teraz”. Ciekawostką może być fakt, że jedną z najbardziej okazałych prac scenografka stworzyła posługując się wskazówkami Tymka w spektrum autyzmu.

– Tytuł wystawy może brzmieć dość egocentrycznie. Wystawa nazywa się „Mi moja”, ponieważ to jest odpowiedź, która często pada na pytanie która praca wam się najbardziej podoba. I to jest też zaskakujące, że dzieci są takie pewne, że robią to z przekonaniem, że są zadowolone z tego co zrobiły. To jest piękne w dzieciństwie – mówi dr Martyna Štěpán-Dworakowska.

Wystawę można oglądać do 19 listopada w Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Legionowej. (jd)

Z dr Martyną Štěpán-Dworakowską rozmawiał Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz: