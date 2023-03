Współpraca trzech uczelni wschodniej Polski – szef MEiN z wizytą na Politechnice Białostockiej

17 marca, 2023

Briefing prasowy pt. Politechniczna Sieć Via Carpatia – uczelnie Ściany Wschodniej, fot. Iryna Mikhno

Zajęcia pod hasłem „Wyrównać szanse”, konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Wschodzący Innowatorzy” czy „Iskra – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych” to tylko część projektów realizowanych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia.

Projekt Politechniczna Sieć Via Carpatia zainaugurowano z początkiem października 2022 roku i obejmuje współpracę Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i Politechniki Rzeszowskiej w trzech obszarach: kształcenia, nauki i komercjalizacji.

– Każda z naszych uczelni ma sieć powiązań ze szkołami ponadpodstawowymi, a także z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Te wszystkie jednostki znalazły się w jednej silnej sieci. Politechniczna Sieć Via Carpatia działa od kilku miesięcy, a ma już za sobą szereg działań.

Politechnika Białostocka odpowiedzialna w projekcie za kształcenie prowadzi zajęcia pod hasłem „Wyrównać szanse”. Program zakłada merytoryczne wsparcie studentów z przedmiotów, które na studiach stanowią kontynuację szkoły ponadpodstawowej, w szczególności z zakresu matematyki, fizyki, chemii lub innych przedmiotów kierunkowych. „Z technikum na politechniki” to uściślenie współpracy uczelni z regionalnymi szkołami ponadpodstawowymi, w szczególności technikami. Polega to między innymi na zawieraniu porozumień Politechnik ze szkołami oraz obejmowaniu patronatami klas techników o profilach zgodnych z kierunkami kształcenia prowadzonymi na uczelni. Natomiast „Wymieńmy się tym co najlepsze” zakłada organizację wizyt studyjnych studentów i nauczycieli w ramach trzech politechnik.

Politechnika Lubelska, specjalizująca się w Politechnicznej Sieci Via Carpatia nauką, realizuje trzy projekty badawcze. „Naukolatek – nastoletni naukowiec” to cykliczny konkurs kierowany do wybitnych uczniów szkół ponadpodstawowych województw lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego, w którym 60 „mini projektów badawczych” zostanie przekazanych do finansowania przez program Via Carpatia. Drugi projekt to „Po sąsiedzku”, w którym realizowane są międzyuczelniane staże badawcze oraz wizyty studyjne. Natomiast „Iskra – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych” uczelnie poznają swoje możliwości i cele badawcze, wymieniają się swoim potencjałem naukowym. W ramach tego działania ogłoszony zostanie konkurs na granty, realizowane przez międzyuczelniane zespoły badawcze, zakończone wspólnymi wysoko punktowanymi publikacjami.



Politechnika Rzeszowska w ramach komercjalizacji realizuje również trzy zadania. „Biz nak” rozwija i wspiera aktywności komercjalizacyjne uczniów szkół ponadpodstawowych. Zostanie to osiągnięte dzięki wdrożeniu programu ukierunkowanego na wychwytywanie talentów praktycznych u uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadanie „Komercjalizuj z sąsiadem” zakłada wykorzystanie potencjału oraz know–how w zakresie B+R trzech uczelni technicznych, specjalizujących się w reprezentatywnych obszarach, do budowy silnego Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji (WAK) w Polsce Wschodniej z ambicją bycia rozpoznawalnym w kraju, a docelowo w Europie. Logicznym następstwem działania “Komercjalizuj z sąsiadem” jest „Ika net”, czyli wspieranie międzyuczelnianych pomysłów o znaczącym potencjale komercjalizacyjnym i rozwojowym. W ramach WAK powstanie Inteligentna Chmura Mapy Kompetencji, która pozwoli na inwentaryzację wszystkich zasobów Politechnik w aspekcie: intelektualnym, aparaturowym oraz doświadczeń projektowych, wdrożeniowych i komercjalizacyjnych.

– Politechniczna Sieć Via Carpatia im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego to przede wszystkim znakomita współpraca trzech politechnik na ścianie wschodniej naszego kraju – mówi minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. – I to daje nam bardzo duży optymizm i wielką nadzieję, że ta współpraca trzech politechnik będzie się rozwija. A minister edukacji i nauki jest od tego, aby tego rodzaju projekty wspierać jak tylko się da. W związku z tym przekazaliśmy odpowiednią liczbę środków na Politechniczną Sieć Via Carpatia.

Każda z uczelni otrzymała wsparcie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na swoje działania w ramach sieci. Ponad 22 mln zł, w tym ponad 12 mln na podwyższenie wynagrodzeń, zyskała Politechnika Białostocka. Politechnika Rzeszowska otrzymała ponad 23 mln zł, a Politechnika Lubelska ponad 20 mln zł. Dodatkowo minister zapewnił, że będzie dodatkowe wsparcie 3 mln zł na projekt „Iskra – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej otrzymała od ministra dyplom uznania za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej oraz inspirowanie studentów do zdobywanie i pogłębiania wiedzy. (hk)

Relację z briefingu dotyczącego Politechnicznej Sieci Via Carpatia przygotowała Hanna Kość: