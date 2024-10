Wojewódzkie i miejskie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15 października, 2024

Dzień Edukacji Narodowej, Hanna Kość Dzień Edukacji Narodowej, Hanna Kość

Choć Dzień Edukacji Narodowej był w poniedziałek (14.10), to we wtorek (15.10) w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyły się wojewódzkie i miejskie uroczystości. Ponad 700 nauczycieli wyróżniono i doceniono za ich pracę.

Nauczycielom wręczano odznaczenia państwowe resortowe, nagrody Ministra Edukacji oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty, a także nagrody prezydenta i tytuły „Nauczyciel Mądry Sercem”.

– Każdy gdzieś chodził do szkoły, ma dziecko w szkole, ma wnuka w szkole, więc to święto jest naprawdę bliskie wszystkim ludziom – mówi Agnieszka Krokos-Janczyło, podlaski kurator oświaty, która otrzymała brązowy medal za długoletnią służbę. – Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo wymagającym, ale też zawodem obarczonym z różnych stron trudnościami, dlatego że bierzemy odpowiedzialność za dzieci, a to co jest najważniejsze i bliskie sercu każdego człowieka, to jest właśnie dziecko. Uczestniczymy w procesie wychowania, wspieramy rodziny, więc to jest szalenie odpowiedzialne.

Wśród zaproszonych gości byli też przedstawiciele uczelni wyższych, bo jak uważa prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, trzeba im dziękować za ich pracę.

– Nauczycielom zawdzięczamy to, że dostajemy na uczelnie najlepszych kandydatów, że mamy odpowiednio przygotowanych ludzi, że możemy ich potem uczyć wiedzy specjalistycznej. W dniu ich święta należy im za to serdecznie podziękować i życzyć zapału, ażeby kontynuowali tę drogę. Życzyć im również tego, żeby dostawali jak najlepszą młodzież pod swoje skrzydła, żeby ta młodzież była chętna i twórcza, żeby ta młodzież miała pasję zarówno do pobierania wiedzy, do rozwijania swoich umiejętności, jak i również do tego, żeby interesować się jeszcze innymi fajnymi rzeczami, które w życiu dorosłym się przydadzą – mówi prof. Mirosław Świercz

W poniedziałek (14.10) podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z województwa podlaskiego wyróżniono w sumie 6 nauczycieli. (hk)

Nauczyciele podkreślają, że ich praca jest wymagająca, ale daje im satysfakcję: