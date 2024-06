Wojewódzcy konsultanci w ochronie zdrowia powołani

24 czerwca, 2024

Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki

37 specjalistów w różnych dziedzinach medycyny otrzymało od wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego akty powołania na stanowiska wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia.

28 osób będzie piastować tę funkcję przez kolejną kadencję.

Ponadto wojewoda powołał 9 nowych konsultantów w dziedzinach m.in. fizjoterapii, kardiologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, otorynolaryngologii dziecięcej, pielęgniarstwa rodzinnego i zdrowia publicznego.

– To jest bardzo ważny moment dla województwa podlaskiego – mówi Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski. – To są wybitni przedstawiciele różnych gałęzi nauki jaką jest medycyna i cieszę się, że dla tych 37 osób wręczę powołania. Część z nich kontynuuje misję, kilku jest nowych. To najwyższej klasy fachowcy z bogatym dorobkiem naukowym.

Do zadań konsultantów należy m.in. wydawanie opinii na temat działań podmiotów leczniczych i poszczególnych osób wykonujących zawody medyczne.

Uroczystość wręczenia aktów powołania odbyła się w Auli Magna Pałacu Branickich. (jł)