28 marca, 2024

Fot. Fundacja Kotkowo

„Wielkanocny koszyczek dla kotków i kociczek” – to przedświąteczna akcja, którą prowadzi białostocka Fundacja Kotkowo.

– Zachęcamy ludzi, którym los kotków nie jest obojętny do zakupu jakiejś puszeczki – mówi Agata Kilon, prezes Fundacji Kotkowo. – Można je przynieść do kociej kawiarni przy ulicy Warszawskiej, do zaprzyjaźnionych lecznic, ewentualnie napisać do nas i my wskażemy odpowiednie miejsca. Kotki będą bardzo wdzięczne.

Podopiecznych Fundacji Kotkowo można wspierać przez cały rok, nie tylko od święta. (jł)