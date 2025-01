Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzieci nagrały piosenkę „Czerwone okulary”

13 stycznia, 2025

„Załóżmy razem czerwone okulary, z nimi nie straszne są żadne koszmary” – to słowa piosenki, która powstała w Białymstoku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Utwór pt. „Czerwone okulary” śpiewają dzieci, które wygrały walkę z chorobą, z Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego wraz z wokalistką Kasią Garłukiewicz oraz Jarosławem Tioskowem, liderem Kasy Chorych i chórzystami Opery i Filharmonii Podlaskiej.

– Piosenka jest o dzieciach z onkologii. O tym jak przeżywają tą całą chorobę wraz z ich rodzicami i całą rodziną. Jest to piosenka o dawaniu nadziei dla tych dzieci, które właśnie chorują. Piosenka jest wyjątkowa, jak wszystkie dzieciaki z onkologii – mówią dzieci.

Słowa do piosenki napisała mama chorego dziecka. – Ten szpital staje się po prostu domem i nasi rodzice, którzy spędzają bardzo dużo czasu w trakcie kolejnych hospitalizacji, obserwują to, co się dzieje na oddziale i w szpitalu. Mama, która napisała słowa, siedząc podczas pierwszej chemioterapii i każdej kolejnej przy swoim dziecku, widziała za każdym razem serduszko na pompie i powiedziała, że nigdy tego nie zapomni, że takie wsparcie otrzymała – mówi dr n. med. Małgorzata Sawicka-Żukowska, kierownik Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

W poniedziałek (13.01) w Operze i Filharmonii Podlaskiej nagrywano teledysk do piosenki „Czerwone okulary”, który będzie prezentowany 26 stycznia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku. (hk)

Relacja Hanny Kość:

