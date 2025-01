Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Białostocki sztab ogłasza line’up

10 stycznia, 2025

Natalia Stieszenko, fot. Hanna Kość Natalia Stieszenko, fot. Hanna Kość

Trwają intensywne przygotowania do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 26 stycznia środki będą zbierane dla hematologii i onkologii dziecięcej. Organizatorzy z białostockiego sztabu ogłaszają line’up, ale gwiazdę wieczoru poznamy dopiero w poniedziałek (13.01)

Finał w Białymstoku odbędzie się tradycyjnie na Rynku Kościuszki. Szefowa białostockiego sztabu Natalia Stieszenko zaznacza, że koncerty są podziękowaniem dla darczyńców.

– Staraliśmy się dobrać line’up tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, więc zaczynając od godziny 15:30 będzie to zespół 4Ever, później Rusted Teeth, Zorka, Oversleep Academy, Orkiestra Dorosłych Dzieci, o godzinie 20:00 oczywiście Światełko do Nieba, później mamy gwiazdę wieczoru, którą ogłosimy już 13 stycznia, dalej Wiśniow, zespół Extazy, a taką wisienką na naszym finale będzie Maestro Chives – wylicza Natalia Stieszenko.

Na białostockich ulicach będzie 300 wolontariuszy z puszkami, wszystkie miejsce są już zajęte. – Część mieszkańców ma już swojego takiego wolontariusza, którego szuka co roku właśnie po to, żeby się z nim spotkać, zamienić kilka ciepłych słów i wesprzeć finałowy cel. To jest taki wyjątkowy dzień, w którym jest po prostu kolorowo i nasi wolontariusze również przebierają się w najróżniejsze stroje. W tamtym roku mieliśmy kwestujące jednorożce, Święty Mikołaj, to już taki tradycyjny element na naszym finale. Z takich wyjątkowych wolontariuszy mamy Mariankę, dziewczynkę, która jest wcześniakiem i w tym roku będzie jej ósmy finał. Dodatkowo atrakcją wśród naszych wolontariuszy jest Hubert, który kwestuje ze swoimi psami – dodaje Natalia Stieszenko.

Ponadto Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można też wesprzeć licytując aukcję lub wrzucając pieniądze do puszek, które są w różnych instytucjach, jedna z nich jest też w budynku rektoratu Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Natalią Stieszenko, szefową białostockiego sztabu WOŚP:

