Warsztaty, spacer, konsultacje. Ty!dzień otwarty on-line w Akademii Teatralnej

Kwiecień 20, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Mimo że Akademia Teatralna w Białymstoku, tak jak inne uczelnie w mieście, działa w ograniczony sposób, to nie przeszkodziło jej w zorganizowaniu tygodnia otwartego.

Wydarzenie odbędzie się on–line, nie ma to jednak wpływu na różnorodność programu. Zaplanowano zarówno spacer po zabytkowym budynku Akademii, podczas którego zostaną pokazane miejsca na co dzień niedostępne, warsztaty z interpretacji tekstów, świadomości ciała i emisji głosu. Odbędą się także konsultacje dla kandydatów na studia, spotkania z obecnymi studentami oraz zaprezentowana zostanie kompilacja najlepszych etiud studenckich z ostatnich lat. A wszystko po to, aby w tym trudnym dla nas czasie móc pobyć razem.

– Tydzień otwarty w Akademii Teatralnej służy przede wszystkim temu, żebyśmy cały czas utrzymywali kontakt z naszymi kochanymi widzami, z naszymi przyjaciółmi. Chcielibyśmy się tak zaprezentować, aby jak najwięcej osób chciało pobyć z nami w tym bardzo trudnym czasie. Myślę, że wszyscy teraz bardzo potrzebujemy kontaktu, bliskości, komunikacji pomiędzy sobą. Starajmy się być razem, a Akademia Teatralna namawia do tego, aby chociaż na chwilę włączyć się w jej życie – mówiła prorektor ds. filii Akademii Teatralnej w Białymstoku prof. Marta Rau.

Tydzień otwarty w Akademii Teatralnej w Białymstoku potrwa od 25 do 30 kwietnia za pośrednictwem Facebooka, Instagrama oraz Skape’a. Szczegółowy program znajduje się tutaj. (ea/mc)