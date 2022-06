W tym sezonie czynnych będzie 16 kąpielisk w Podlaskiem

Czerwiec 27, 2022

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

W tym sezonie kąpielowym na terenie województwa podlaskiego funkcjonować będzie 16 kąpielisk. 8 z nich już rozpoczęło działalność, pozostałe zapraszają mieszkańców i turystów od 1 lipca.

Czynne są już kąpieliska w: Serwach, Michałowie, na Dojlidach, Łomży, Siemiatyczach, Karpowiczach, Starym Folwarku i Czyżewie. Od 1 lipca czynne będą w: Augustowie, Zarzeczanach, Supraślu, Czarnej Białostockiej, Drohiczynie, Sokółce, Suwałkach i Ciechanowcu. Ze względu na brak ratowników, nie zostało otwarte (pomimo zgłoszenia) kąpielisko na jeziorze Czarne w Małej Hucie.

Aby kąpielisko zostało otwarte musi być dobra jakość wody. – Około 10 dni przed jego przed otwarciem Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje badania wody. Jeśli wyniki są pozytywne, wydaje ocenę przydatności. Ponadto kąpielisko musi być oznakowane, mieć tablice informacyjne i ratownika – tłumaczy Urszula Czyżewska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

Przebywając na kąpielisku należy zwracać uwagę na kolor flagi. Biała oznacza, że kąpiel jest dozwolona, czerwona to zakaz kąpieli. – Zakaz kąpieli może być spowodowany złą jakością wody pod względem mikrobiologicznym, zakwitem sinic, napływem zanieczyszczeń, wizualnymi zanieczyszczeniami, czy odpadami, które zagrażają osobom kąpiącym się. Zarządca kąpieliska i ratownicy obserwują jakość wody i sami mogą podjąć decyzje o zmianie flagi na czerwoną – dodaje Urszula Czyżewska.

Prócz kąpielisk, w tym sezonie w Podlaskiem będzie funkcjonować 6 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. To miejsca, które nie są kąpieliskami, ale są jednorazowo utworzone np. na potrzeby obozu harcerskiego albo zawodów sportowych. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli może funkcjonować nie dłużej niż 30 dni.

Natomiast na tych kąpieliskach, które nie są zgłaszane, ludzie kąpią się na własną odpowiedzialność.

Wykaz kąpielisk i miejsc, a także aktualności można znaleźć na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz na ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym. (at)