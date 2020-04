W Suwałkach parkometry są nieczynne. Zaklejono je taśmą

Kwiecień 1, 2020

źródło: UM Suwałki źródło: UM Suwałki

Strefa płatnego parkowania w Suwałkach jest już darmowa. Decyzję o zawieszeniu pobierania opłat podjął prezydent miasta Czesław Renkiewicz.

To odpowiedź na apel premiera Mateusza Morawieckiego, który wystąpił do samorządów z prośbą o zamknięcie tych stref. Ma to związek ze stale rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem.

– Wszyscy musimy mieć świadomość konieczności ograniczeń. Część z nich uszczupli budżety samorządów, ale pomoże nam ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Apelujemy do samorządowców, by rezygnowali ze wszystkich opłat, które powodują, że osoby zwiększają prawdopodobieństwo przenoszenia koronawirusa – mówił na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

Z opłat zrezygnowano już m.in. w Częstochowie, Gdyni, Krakowie, Opolu czy Radomiu. W Białymstoku opłaty wciąż są pobierane. (mt/mc)