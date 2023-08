W Straży Miejskiej w Białymstoku pracuje 140 osób

29 sierpnia, 2023

Dzień Straży Miejskiej, fot. Hanna Kość Dzień Straży Miejskiej, fot. Hanna Kość

We wtorek (29.08) obchodzony jest Dzień Straży Miejskiej. W Białymstoku oficjalne obchody odbyły się o 12:00 na dziedzińcu Pałacyku Gościnnego przy Kilińskiego.

Na uroczystości było wprowadzenie pocztu sztandarowego, złożenie ślubowania przez nowo zatrudnionych strażników oraz wręczenie awansów funkcjonariuszom za wyróżniającą się służbę.

Straż miejska w Białymstoku jest największą w województwie podlaskim.

– Patrząc na ostatnie 12 miesięcy to było blisko 23 tysięcy zgłoszeń, które otrzymał drużyny Straży Miejskiej i aż 16 tysięcy wykroczeń, które ujawnili strażnicy miejscy – mówi Krzysztof Kolenda, komendant Straży Miejskiej w Białymstoku. – Istotną daną jest również to, że zrealizowaliśmy blisko 5700 służb na terenie miasta i to pokazuje, że my, jako jednostka, się bardzo dobrze wpisujemy w system bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Białegostoku.

Strażnicy podkreślają, że praca bywa stresująca, ale też satysfakcjonująca. Natomiast Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku zapewnia, że jest to służba potrzebna, bo jest najbliżej mieszkańców.

– Jeśli ktoś ma jakiś problem lub sprawę związaną np. z hałasującymi sąsiadami, ze zwierzętami, które potrzebują pomocy, czy też z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w najbliższym otoczeniu to najczęściej dzwoni do Straży Miejskiej z prośbą o pomoc – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku. – Doświadczenia są takie, ze straż jest potrzebna, bo nie zawsze policja jest w stanie szybko zareagować w danym temacie. Myślę, że białostoczanie przyzwyczaili się, że taka służba jest.

Aktualnie w Białymstoku zatrudnionych jest 140 strażników. W tym roku przyjęto 4 nowych. (hk)

Ze strażnikami miejskimi rozmawiała Hanna Kość: