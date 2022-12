W Fundacji Kotkowo czeka ponad 100 kotów do adopcji

Grudzień 5, 2022

Kot do adopcji, fot. Hanna Kość Kot do adopcji, fot. Hanna Kość

Karmę, żwirek, akcesoria i zabawki dla kotów zbiera Fundacja Kotkowo w ramach akcji „Paczka dla kociaczka”. Lista miejsc, do których można przynosić jest na stronie internetowej Kotkowa. Można również wpłacać pieniądze na zbiórkę.

Fundacja pomaga kotom na różne sposoby.

– Część kotków jest bezpośrednio pod nasza opieką – mówi Agata Kilon, prezes Fundacji Kotkowo. – Mieszkają w domach tymczasowych, lecznicach lub kociej kawiarni. One czekają na dom, czyli na swojego ukochanego człowieka, który przyjdzie i zabierze do domu. Poza tym leczymy i sterylizujemy koty. Są też takie kotki, które są z nami przez chwile, czyli dzikie i wolnożyjące, które przyjeżdżają tylko na sterylizację, ponieważ to jest bilet lepszego kociego życia.

Teraz w okresie zimowym jest potrzebna większa pomoc. Przede wszystkim można kota zaadoptować.

– Na początek trzeba się w kocie zakochać, to jest pierwsze i najważniejsze. Po drugie wykazać się zdrowym rozsądkiem i nie sugerować się, że kotek jest zielony w fioletowe kropki. Trzeba spojrzeć głębiej i porozmawiać z osobami, które się danym kotem zajmują, czy np. nadaje się do domu z dziećmi, który kot będzie spokojniejszy, a który bardziej zabawowy. Chodzi o to, aby zwierzak dobrze się odnalazł w naszej rodzinie. Później podpisać umowę adopcyjną. Brać i kochać – dodaje Agata Kilon.

Aktualnie pod opieką Fundacji Kotokowo jest około stu kotów, które znajdują się w domach tymczasowych i lecznicach. Do tego jest trudna do oszacowania liczba kotów, które nie są pod bezpośrednią opieką, ale są np. dokarmiane. (hk)