W Białymstoku powstało nowe miejsce do rekreacji

Wrzesień 14, 2020

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Teren wokół stawu przy ul. Adama Mickiewicza zmienił swoje oblicze. Teraz to atrakcyjne miejsce do rekreacji, w tym wędkowania. Zyskały też zwierzęta, których warunki życia znacznie się poprawiły.

Staw został pogłębiony, oczyszczony i zarybiony, a na jego środku odbudowano wyspę. Dla wędkarzy wybudowano pomosty, a dla miłośników spacerów utworzono ścieżkę. Stanęła też tam wieża dla nietoperzy, która może być zasiedlona również przez ptaki, w tym jerzyki. Na pobliskich drzewach nie zabrakło również budek dla ptaków i domków dla wiewiórek. Po raz pierwszy w mieście zainstalowane zostały specjalne domki dla jeży, które występują tu dość licznie. Wokół stawu dosadzono też drzewa i krzewy, w tym derenie, róże, hortensje i pnącza.

W poniedziałek (14.09) zrewitalizowany staw przy ul. Mickiewicza w Białymstoku oficjalnie przekazano do użytku. Na miejscu – oprócz prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego – pojawiły się też dzieci z pobliskiej szkoły, które miały tam akurat lekcję wf-u.

– Wyszło pięknie dlatego, że nie jest to spotkanie aranżowane, a zupełny przypadek. W życiu jednak nie ma przypadków, a znaki, a to znaczy, że jest to fajne miejsce,. które już zostały zaakceptowane przez dzieci – mówił na otwarcie stawu prezydent Białegostoku. – Te stawy były tutaj od zawsze, ale były w stanie nie nadającym się do użytku – dodawał Tadeusz Truskolaski.

Przebudowa stawu wraz z otoczeniem kosztowała ponad 1 mln 800 tys. złotych. Prace trwały od grudnia zeszłego roku. Zmiany były możliwe dzięki realizacji jednego z projektów Budżetu Obywatelskiego 2018. (mt/mc)