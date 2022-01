W Białymstoku powstał nowy klub seniora

Styczeń 25, 2022

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Białostoccy seniorzy mają nowe miejsce do swoich spotkań. W centrum Białegostoku, przy ulicy Białej powstał Klub Senior+. Osoby po 60. roku życia będą mogły tu skorzystać z zajęć artystycznych, komputerowych czy kulinarnych, zaplanowano także spotkania z ekspertami.

Klub ma powierzchnię ok. 180 m2. Składają się na nią sale spotkań, pomieszczenie do zajęć ruchowych, aneks kuchenny i 2 łazienki. Wszystko zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z pomieszczeń klubu jest wyjście do ogrodu, co stwarza miejsce do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

– W Białymstoku realizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw, w których uczestniczą i włączają się w ich organizację osoby starsze. Klub to ważne miejsce, dzięki któremu seniorzy mogą być bardziej aktywni i kontaktować się z innymi – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Emerytura to taki wiek, kiedy wreszcie możemy pomyśleć o aktywności, na jaką wcześniej nigdy nie było czasu. Życzę wszystkim seniorom, aby znajdowali czas na realizację swoich pasji i zainteresowań.

W klubie będą odbywać się różnorodne zajęcia, między innymi muzyczne, ruchowe, taneczne, teatralne, edukacyjne, rekreacyjne, plastyczne, komputerowe i kulinarne. Planowane są też spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, np. dietetykami czy policjantami z wydziału prewencji. Seniorzy będą tu mieli możliwość ciekawego spędzenia czasu, a także realizacji swoich pasji i dzielenia się doświadczeniami. W planach są także wycieczki i zwiedzanie miasta.

Uczestnictwo w klubie będzie bezpłatne. Z tej oferty mogą skorzystać osoby w wieku 60 lat i więcej. Klub czynny będzie w poniedziałki, w godzinach 8.00-16.00, oraz od wtorku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 879 77 40.

Remont i wyposażenie budynku kosztowało ponad 850 tys. złotych. 200 tys. złotych to dofinansowanie z rządowego programu „Senior+ 2021”, pozostała kwota pochodzi zaś z budżetu Białegostoku. (mt)