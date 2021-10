W Białymstoku będzie jeszcze bardziej zielono

Październik 7, 2021

źródło: UM Białystok

W Białymstoku będą kolejne zielone przystanki. Do połowy listopada ma zakończyć się montaż ośmiu nowych wiat. Pojawią się w ramach realizacji projektu zgłoszonego przez białostoczan do Budżetu Obywatelskiego.

– Pomysł na zielone przystanki w Białymstoku spodobał się mieszkańcom i został doceniony na forum ogólnopolskim, co potwierdzają przyznane miastu Białystok nagrody i wyróżnienia. Dzięki inicjatywie białostoczan zgłoszonej do Budżetu Obywatelskiego budujemy kolejne wiaty i to na pewno nie koniec zielonych przystanków w naszym mieście – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Etap pierwszy obejmuje prace na przystankach nr 288 (Piastowska/Kościół) i nr 535 (Wiejska/Pogodna). W obu tych lokalizacjach są już zamontowane konstrukcje wiat, założone zielone dachy z systemem retencyjnym. Wykonano też skrzynki pod nasadzenia bluszczu i odwodnienie liniowe. Wykonawca przeciągnął też kable energetyczne. Brakuje jeszcze oszklenia, gablot, kratownic pod pnącza i ławek.

W etapie drugim zielone przystanki powstaną w miejsce tych o numerach: 162 (Konstytucji 3 Maja/Studzienna) i 224 (Kopernika/Kaczorowskiego).

Etap trzeci dotyczy przystanków nr 301 (Piłsudskiego/Plac Niepodległości im. Romana Dmowskiego) i nr 459 (Swobodna/Wysoki Stoczek). Rozpoczęcie montażu zaplanowano na 18 października.

W etapie czwartym swoje oblicze zmienią dwie wiaty na przystanku nr 345 (Popiełuszki/Kościół św. Jadwigi). W tej lokalizacji montaż rozpocznie się 25 października.

Nowe zielone przystanki kosztują ponad 634 tys. złotych. W tej kwocie mieści się dostawa ośmiu wiat przystankowych i wartość rocznej pielęgnacji posadzonych roślin.

W sumie w Białymstoku będzie jedenaście zielonych przystanków. Trzy pierwsze wiaty pojawiły się w 2019 roku. Dwie z nich stanęły na Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów, trzecia zaś przy ul. Pałacowej. O wyborze lokalizacji ostatniej wiaty zdecydowali mieszkańcy.

Otoczone roślinami przystanki nie tylko wyglądają interesująco. Wprowadzają też zieleń tam, gdzie jest bardzo potrzebna – w miejscach oczekiwania na środek transportu. Roślinny dach przystanku obniża temperaturę i uprzyjemnia oczekiwanie na autobus w upalny dzień. Zatrzymuje nawet 90% deszczu spadającego na ten dach w ciągu roku. Woda opadowa gromadzona pod przystankiem jest wykorzystywana do nawadniania pnączy na ścianie. Posadzone wokół rośliny produkują rocznie ok. 10 kg tlenu, poprawiają jakość powietrza, zmniejszają ilość pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń. (mt)