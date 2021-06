W Białostockim Centrum Onkologii powstała nowa poradnia dermatologii

Czerwiec 15, 2021

Od najbliższego piątku (18.06) będą przyjmowani pacjenci w nowo powstałej poradni dermatologii i wenerologii przy Białostockim Centrum Onkologii. Umowę w sprawie uruchomienia przychodni podpisało BCO z podlaskim oddziałem NFZ.

Specjaliści będą przyjmować raz w tygodniu. Do poradni dermatologicznej wymagane jest skierowanie, które może wystawić lekarz rodzinny.

– Poradnię traktujemy jako preselekcyjną poradnię, do której pacjenci będą mogli zgłaszać się z wszystkimi zmianami. Do tej pory taka poradnia nie funkcjonowała, dlatego też nasi chirurdzy w ramach swojego kontraktu, w ramach swoich świadczeń takich pacjentów przyjmowali. Chcielibyśmy, żeby ta poradnia była dedykowana do tych pacjentów, którzy mają takie zmiany, które w ocenie chirurgów są zmianami na tyle łagodnymi, bądź też zmianami, które można operować, czy też można wykonywać zabiegi w warunkach ambulatoryjnych. Dla nas jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ pacjent musi mieć świadomość, że każda zmiana może być zmianą łagodną, bądź też może stanowić zagrożenie i o tym będą już nasi lekarze decydować. Otwarci jesteśmy na pacjentów całego województwa podlaskiego – mówi dyrektor centrum onkologii Magdalena Borkowska.

Z kolei w czwartek (17.06) rozpocznie się Tydzień Świadomości Czerniaka, w ramach działań profilaktycznych, przez siedem kolejnych dni w BCO będą wykonywane badania dermatoskopowe skóry oraz zaplanowano konsultacje z chirurgiem.

– Będzie można zapisywać się na badania dermatoskopowe, gdzie chirurg onkolog, głównie ja, będę badała naszych pacjentów dermatoskopowo oraz nasze pielęgniarki przeszkolone w zakresie profilaktyki nowotworów skóry i czerniaków przeprowadzą taką akcję edukacyjną, rozdadzą próbki kremów z filtrem, żeby pacjenci mogli dowiedzieć się więcej na temat czerniaka – mówi dr Katarzyna Bielawska, specjalista chirurgii onkologicznej i podkreśla -Czerniak jest złośliwym nowotworem skóry i generalnie spośród innych nowotworów paradoksalnie jest najprostszy do wykrycia, bo widać go gołym okiem na skórze, bądź te wczesne postacie widać w dermatoskopie. Generalnie śmiertelność z powodu czerniaka w Polsce jest bardzo wysoka. Bardzo dużo pacjentów ma rozpoznaną tą chorobę w późnym stadium zaawansowania. (…) Dlatego bardzo ważne są akcje profilaktyczne oraz taka kampania edukacyjna na temat czerniaka.

Zapisy będą prowadzone poprzez infolinię BCO oraz w rejestracji, od czwartku (17.06). (ea)