Rodzinny piknik w Politechnice Białostockiej

19 maja, 2024

Piknik rodzinny, fot. Hanna Kość Piknik rodzinny, fot. Hanna Kość

Koncerty, miasteczko dmuchane, animacje dla dzieci i familijna atmosfera. Politechnika Białostocka z okazji 75-lecia uczelni zorganizowała Piknik rodzinny dla pracowników i ich rodzin.

– Myślę, że to jest fajne. Spotykamy się, jest piękny dzień, jest pełno atrakcji, możemy ten dzień spędzić razem – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Już ubiegłoroczne pikniki spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem, zatem stwierdziliśmy, że to będzie dobra forma imprezy integracyjnej.

Dzieci były zachwycone atrakcjami, a ich rodzice i pracownicy uczelni podkreślali, że jest to też okazja do integracji. Zabawom na świeżym powietrzu podczas Pikniku Rodzinnego w Politechnice Białostockiej towarzyszyły koncerty „Nocnego Etatu”, „Tribute to Abba”oraz gwiazda bluesa „Kasa Chorych”.

Relacja Hanny Kość: