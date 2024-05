Rozpoczynają się 38. Dni Sztuki Współczesnej

20 maja, 2024

Fot. BOK Fot. BOK

W poniedziałek (20.05) rozpoczynają się Dni Sztuki współczesnej. 38. edycja festiwalu odbywa się pod hasłem „HAVE NO FEAR”.

Do 26 maja w 9 lokalizacjach Białegostoku zaplanowano spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, pokaz filmu, debata i wystawa.

– W tej edycji chcemy afirmować odwagę – mówi Katarzyna Kruszewska, koordynatorka festiwalu. – Oczywiście, nie da się mówić o odwadze, nie mówiąc o lękach i o strachu, które są wszechobecne. Od dłuższego czasu mówimy nawet o kulturze strachu. My chcemy dołożyć podczas tej edycji swoją cegiełkę do budowania kultury odwagi.

Większość festiwalowych wydarzeń skierowana jest do dorosłych odbiorców, ale w tym roku organizatorzy przygotowali też coś dla młodych widzów.

– Kilka wydarzeń jest stricte skierowanych do młodzieży. To jest grupa, o której w ostatnich latach dużo się mówi w kontekście lęku, ale też odwagi. Wśród tych wydarzeń, będą spektakle, w tym „Przemiana” Grzegorza Jaremko, „Dziewczyny” i „Wstyd” Małgorzaty Wdowik, ale również koncerty młodych grup z Wielkiej Brytanii i z Polski – dodaje Katarzyna Kruszewska.

Spektakl Małgorzaty Wdowik pt „Wstyd” będzie można obejrzeć już w środę (22.05) w Uniwersyteckim Centrum Kultury.

– W naszym przedstawieniu mierzymy się z tematem wstydu społecznego, czyli takiego związanego z pochodzeniem – mówi Małgorzata Wdowik, reżyserka. – Ja pochodząca z małej miejscowości wyjeżdżam do stolicy, więc rozmawiamy o wstydzie w kontekście tej sztafety pokoleń. Wykorzystujemy taką figurę osoby performującej, czyli reprezentującej jakąś daną perspektywę. Badamy to zagadnienie, więc nie próbujemy do niczego dojść, próbujemy pokazać taki krajobraz z różnych emocji i różnych sytuacji.

A tegoroczne Dni Sztuki Współczesnej zainauguruje spektakl „Przemiana” w reżyserii Grzegorza Jaremko, który zostanie wystawiony w poniedziałek (20.05) o 21:00 w hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Szczegółowy harmonogram festiwalu znajduje się na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury. (jł)