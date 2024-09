VRmuseum: Sztuka w nowym wymiarze

22 września, 2024

W sobotę, 21 września, studenci Politechniki Białostockiej zaprezentowali swoje artystyczne wizje w innowacyjnej formie – VRmuseum.

To nie była tradycyjna wystawa, gdzie cisza i szacunek dla eksponatów są na pierwszym miejscu. VRmuseum to było zaproszenie do interaktywnej podróży w świat wirtualnej rzeczywistości. Dzięki goglom VR, każdy mógł swobodnie poruszać się po trójwymiarowej galerii, podziwiając dzieła stworzone przez młodych artystów.

Co to jest VRmuseum?

To projekt, który łączy w sobie pasję do sztuki, technologii i innowacyjności. Studenci z kół naukowych VectoR Development, ARTstudio oraz Data Pigeons wspólnie stworzyli cyfrowe muzeum, w którym sztuka ożywa. 60 prac, zarówno trójwymiarowych, jak i płaskich, zaprezentowano w dwóch lokalizacjach: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej oraz Galerii im. Sleńdzińskich.

Wizja przyszłości

Druga edycja VRmuseum odbyła się pod hasłem „wizja”. Młodzi artyści poprzez swoje prace zaprezentowali własne postrzeganie przyszłości, inspirując tym samym odwiedzających. (pc)

Posłuchaj co o wystawie mówią dziewczyny z koła naukowego VectoR: