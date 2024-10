VII edycja East Design Days – za nami pierwszy dzień

East Design Days to wydarzenie skierowane przede wszystkim do studentów architektury, jednak na wykłady i warsztaty przychodzą również osoby z innych kierunków – informatyki, wzornictwa czy sztuk pięknych. Uczestnicy mają możliwość spotkania z praktykami i liderami branży, zdobycia nowej wiedzy oraz zainspirowania się najnowszymi trendami w świecie designu.

Tegoroczna edycja East Design Days koncentruje się szczególnie na zastosowaniach sztucznej inteligencji (AI) w procesach projektowych. Temat ten wzbudza duże zainteresowanie, gdyż AI odgrywa coraz ważniejszą rolę w kreatywnych branżach, takich jak architektura, design graficzny czy multimedia. Jednym z prelegentów był Maciej Popławski, specjalista ds. IT w laboratorium AuReLa na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, który podzielił się swoimi doświadczeniami z wykorzystaniem AI w pracy projektowej.

Prezentacja nazywa się „Szaleństwo w AI” i rzeczywiście tak będzie wyglądała, tak będzie realizowana. Staram się przejść po wszystkich elementach generatywnej sztucznej inteligencji, od tekstu, przez dźwięk, obraz, obraz ruchomy, film i pokazać rzeczywiście co jest teraz obecnie, jak to się mówi, najbardziej zaawansowaną formą generatywnej sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że ludzie będą co najmniej zaskoczeni. – Mówił Maciej Popławski