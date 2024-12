Uroczyste pożegnanie mjr. Czesława Chocieja

29 grudnia, 2024

źródło: 1PBOT

W sobotę, 28 grudnia 2024 roku, na cmentarzu parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku odbyły się uroczystości pogrzebowe majora Czesława Chocieja ps. „Chłopiec” – wieloletniego prezesa białostockiego okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ten wybitny człowiek, żywy pomnik i świadek historii, zmarł 26 grudnia w wieku 96 lat. Ceremonia miała charakter wojskowy, z pełnym ceremoniałem i asystą wojskową. W ostatniej drodze mjr. Chociejowi towarzyszyły rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Instytutu Pamięci Narodowej, kombatanci oraz służby mundurowe.

Wierny ideałom polskich patriotów

Czesław Chociej urodził się 13 kwietnia 1928 roku w Sokolanach. Już od młodzieńczych lat wykazywał zaangażowanie w sprawy ojczyzny – do 1939 roku był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, a w czasie II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej, przyjmując pseudonim „Chłopiec”. Jak wspominał w lokalnych publikacjach, w strukturach AK zajmował się przenoszeniem broni i pieniędzy dla ukrywających się w lasach partyzantów. Był to niebezpieczny, ale nieodzowny element walki o wolność.

Po zakończeniu wojny Czesław Chociej pozostał wierny wartościom, które wyznawał przez całe życie. Jak podkreślali uczestnicy pogrzebu, gdy trzeba było, oddawał się pracy zawodowej, ale zawsze pamiętał o ideałach, dla których polscy patrioci walczyli i oddawali życie.

Działalność zawodowa i edukacyjna

Po wojnie mjr Chociej ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Pracował jako nauczyciel w technikum ekonomicznym w Białymstoku, a następnie jako planista w oddziale wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego. Przez dwie dekady pełnił funkcję dyrektora tego oddziału, a po przejściu na emeryturę był jeszcze prezesem Banku Wschodniego w Białymstoku.

Równolegle angażował się w działania edukacyjne, był członkiem władz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i wspierał młodzież w poznawaniu historii Armii Krajowej. Był też współpracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej oraz wielu szkół, gdzie popularyzował wiedzę o polskim ruchu oporu.

Działalność społeczna po 1989 roku

Po przemianach ustrojowych mjr Czesław Chociej aktywnie włączył się w działalność Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przez wiele lat był wiceprezesem, a następnie prezesem Zarządu Okręgu w Białymstoku. Pod jego przewodnictwem organizacja nie tylko upamiętniała działania żołnierzy AK, ale także wspierała liczne inicjatywy edukacyjne i patriotyczne.

Żywy pomnik historii

Major Czesław Chociej pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale także ogromny dorobek życia w służbie ojczyzny. Był inspiracją dla kolejnych pokoleń, przypominając o wartościach takich jak honor, odwaga i poświęcenie. W sobotę żegnano go jako żywego pomnika historii, którego działania pozostaną na zawsze zapisane w dziejach Białegostoku i całej Polski. (pc)