„Ubrania do oddania” – każdy może dać odzieży drugie życie

12 czerwca, 2024

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

W Polsce produkuje się ponad 2 mln ton odpadów tekstylnych rocznie, aby zminimalizować tę ilość, odzież z drugiej ręki można wysłać do organizacji „Ubrania do oddania”.

Każdy z nas może to zrobić indywidualnie lub w każdy piątek ubrania zbiera białostocka fundacja Mali Wojownicy.

– Zbieramy ubrania z rynku wtórnego, typu bluzki, sukienki, kurtki, spodnie, buty w parach, biżuterię, spinki, krawaty, paski i wysyłamy do organizacji, która prowadzi zbiórkę, czyli „Ubrania do oddania”. Za każdy kilogram dostajemy złotówkę, nie jest to dużo, ale dla fundacji każdy pieniądz się liczy – mówi Patrycja Saniewska-Guzowska z fundacji Mali Wojownicy.

Dzięki temu ubrania dostają drugie życie, ponieważ są przekazywane do butików cyrkularnych, czyli sklepów vintage dostępnych w galeriach handlowych. (hk)