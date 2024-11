Twój głos ma znaczenie! Warsztaty z emisji głosu w ramach Akademickich Dni Dydaktyki

W środę wykładowcy wzięli udział w warsztatach z emisji głosu – 'Twój głos ma znaczenie!’. Spotkanie poprowadziła aktorka Teatru Wierszalin – Magdalena Dąbrowska, która przygotowała dla uczestników nie tylko szereg porad, ale i praktycznych ćwiczeń mających wesprzeć aparat mowy w wymagającej pracy nauczyciela.

– Nauczyciele akademiccy mierzą się z ogromnymi problemami z głosem i takie warsztaty emisyjne są dla nich bardzo potrzebne, bo tych godzin pracy głosem mają z pewnością dużo więcej niż ja na scenie, to jest czasami po osiem godzin dziennie i z tego co mówili mi uczestnicy warsztatów, najtrudniejsze są właśnie długie godziny, ta ciągła praca z głosem, więc potrzebują narzędzi do tego, aby ten głos był zdrowy, był sprawny i był nośny – mówi aktorka.