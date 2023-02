Turystyczny powrót do przeszłości. Spacer z PTTK

15 lutego, 2023

Pomnik marszałka Piłsudskiego w Białymstoku/fot. Katarzyna Cichoń Pomnik marszałka Piłsudskiego w Białymstoku/fot. Katarzyna Cichoń

„PTTK – powrót do przeszłości” – na wyjątkowy spacer z historycznymi postaciami zaprasza w niedzielę, 19 lutego Klub Przewodników Turystycznych PTTK w Białymstoku.

– To 2-godzinny darmowy spacer w centrum miasta i wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego (obchodzonego 21 lutego) – mówi Katarzyna Pierwienis z regionalnego oddziału PTTK w Białymstoku. Tematem spacer będzie historia rozwoju turystyki w Białymstoku. – Przewodnicy opowiedzą o początkach zorganizowanej turystyki w naszym mieście, jak to się zaczęło, jak działało przed wojną, a także wcielą się w postaci związane z ówczesną turystyką. Będzie okazja, by poznać np. Eugeniusza Kazimirowskiego, malarza, twórcę pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego, a jednocześnie turystę i krajoznawcę, czy Michała Goławskiego, autora przewodnika po Białymstoku.

Początek spaceru o godz. 11 na Rynku Kościuszki przy pomniku marszałka Piłsudskiego, a zakończenie w Parku Planty, w okolicy stawu Serce.

Zdaniem Katarzyny Pierwienis Białystok jest coraz chętniej odwiedzany przez turystów. – Mamy swoją klasę, Białystok to miasto wielkokulturowe i jednocześnie miejsce wypadowe na Podlasie.

A w tym roku PTTK w Białymstoku planuje kulinarne wycieczki i spacery połączone z degustacjami. Pierwsza wycieczka „Podlaskie smaki” już w marcu. (at)