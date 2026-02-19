Trwają zgłoszenia do konkursu 'Matematyka stosowana”. Do wygrania jest indeks na Politechnikę Białostocką

19 lutego, 2026

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Jeszcze tylko do niedzieli (22.02) można zgłaszać się do konkursu „Matematyka stosowana” organizowanego przez Centrum Popularyzacji Matematyki Signum, które działa przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. To propozycja dla uczniów szkół średnich z całej Polski, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności w praktycznym zastosowaniu matematyki.

Rywalizacja przebiega w dwóch etapach, czyli najpierw jest szkolny quiz, a potem dwudniowy finał na kampusie uczelni. Uczestnicy startują w dwuosobowych zespołach i rozwiązują zadania przygotowane przez wszystkie wydziały Politechniki Białostockiej.

– Logiczne myślenie zawsze jest potrzebne. Wiedza matematyczna też jest niezbędna, ale w moim odczuciu wystarcza poziom matury podstawowej plus trzy dodatkowe zagadnienia, takie jak liczby zespolone, macierze i rachunek błędów. Natomiast szalenie istotna jest kreatywność, umiejętność współpracy w zespole i czas, który mają do dyspozycji, żeby wykorzystać ten czas optymalnie, więc tutaj trzeba sobie pomagać, wspierać się, a nie patrzeć na ręce drugiej osobie z niedowierzaniem, czy ona na pewno to robi poprawnie – mówi dr inż. Rajmund Stasiewicz, organizator konkursu.

Na zwycięzców konkursu „Matematyka stosowana” czeka indeks na dowolny kierunek studiów w Politechnice Białostockiej. Zapisy na konkurs są na stronie internetowej Centrum Popularyzacji Matematyki Signum. Finał zaplanowano na 25 i 26 marca. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr inż. Rajmundem Stasiewiczem z Centrum Popularyzacji Matematyki Signum: