Trwają zapisy na Supraski Maraton Leśny

26 sierpnia, 2024

Źródło: Supraski Maraton Leśny Źródło: Supraski Maraton Leśny

Kilkadziesiąt kilometrów biegu po urokliwej Puszczy Knyszyńskiej czeka na uczestników Supraskiego Maratonu Leśnego. Wydarzenie odbędzie się w sobotę (31.08), ale zapisy na biegi trwają tylko do wtorku (27.08).

– O godzinie 9:00 startujemy z koronnym dystansem, czyli maratonem, później mamy półmaraton i 10 km. Zapraszamy również tych, którzy nie tylko biegają, ale również na przykład chodzą z kijkami, to też jest przy 10 km jak najbardziej możliwe. Mamy również biegi towarzyszące, czyli biegi dla dzieci: 200 m, 500 m oraz kilometr – mówi Magdalena Matejczuk z Fundacji Tworzywa, organizatorka Supraskiego Maratonu Leśnego

Strefa startu i mety będzie w ogrodach Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Tam również odbędzie się piknik, a na nim atrakcje dla dzieci, takie przejażdżki bryczką czy głaskanie i karmienia alpak.

– Chcemy, żeby to był taki piknik rodzinny, żeby w tym było dużo takiej radości właśnie ze wspólnego spędzania czasu. Chcemy zaszczepiać w dzieciach i dorosłych nie tylko miłość do sportu, ale również miłość do przyrody, do natury, do tego co nas otacza, do takiego wspólnego doświadczania i bycia przede wszystkim ze sobą, ponieważ czas to jest coś najcenniejszego co możemy sobie nawzajem dać – dodaje Magdalena Matejczuk.

Starty podczas Supraskiego Maratonu Leśnego dla dorosłych rozpoczną się o 9:00, dzieci wystartują o 14:00. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hk)

Magdalena Matejczuk z Fundacji Tworzywa mówi o Supraskim Maratonie Leśnym: