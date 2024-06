Trwają prace nad Rekreacyjną Strefą Studenta na kampusie Politechniki Białostockiej

28 czerwca, 2024

Wizualizacja Rekreacyjnej Strefy Studenta, źródło: Samorząd Studentów politechniki Białostockiej Wizualizacja Rekreacyjnej Strefy Studenta, źródło: Samorząd Studentów politechniki Białostockiej

Wraz z początkiem nowego roku akademickim 2024/25 na kampusie Politechniki Białostockiej powstanie Rekreacyjna Strefa Studenta.

Będą tam altanki, strefa grillowa, przyjemnie zagospodarowana przestrzeń do chillu.

– Tak naprawdę bardzo walczyliśmy o to miejsce, ponieważ chcemy stworzyć miejsce właśnie rekreacji, poznawania się, tak naprawdę nie tylko studentów, tylko całej wspólnoty akademickiej – mówi Julia Skorbiłowicz z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. – Chcemy, żeby było to miejsce spotkań szczególnie dla mieszkańców akademików, ponieważ nie mamy w tym momencie takiego miejsca, a bardzo jesteśmy związani z Politechniką. Bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko przychodzić tutaj na zajęcia, ale też spędzać czas po zajęciach. Będą tam między innymi wiaty, będą grille, będzie miejsce do posiedzenia, przyrządzenia czegoś do jedzenia. Będzie to przestrzeń zaaranżowane również roślinami. Mamy nadzieję, że będzie to odpowiednie miejsce dla każdego studenta, który może przyjść i tam odpocząć.

Rekreacyjna strefa studenta powstanie przy tak zwanych 'murkach’ obok Klubu Gwint. (hk)

O Rekreacyjną Strefę Studenta pytała Hanna Kość: