Trwa rekrutacja do zespołu Cerber Motorsport

10 października, 2024

Źródło: Cerber Motorsport Źródło: Cerber Motorsport

Zespół Cerber Motorsport, działający w ramach Koła Naukowego Auto-Moto-Club na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, rekrutuje nowych członków.

– Zajmujemy się budowaniem bolidów wyścigowych, które biorą udział w międzynarodowych zawodach formuły student. Są to długie godziny pracy, często od rana do wieczora, czasami nawet nocne zmiany, ale jest to spełniające. Jak się dotrwa do końca roku, pojedzie się na zawody, jest to rodzaj nagrody. Wtedy się czuje, że przez cały rok pracy doczekało się czegoś takiego ważnego, a jeszcze jak przywozi się wygrane z tych zawodów, czuje się takie podbudowanie, żeby robić to dalej i walczyć dalej, żeby to było jeszcze lepsze – mówi studentka 4 roku na Wydziale Mechanicznym, Anna Tokarewicz, która w zespole od dwóch lat zajmuje się marketingiem.

Zespół Cerber Motorsport, powstała w 2011 roku i może się pochwalić licznymi osiągnięciami.

– Szukamy ludzi, którzy mają pasję, chęci i wiedzą, że mogą poświęcić swój czas, żeby z nami współpracować. Wiele osób przychodzi i mówi, że oni nic nie umieją, ale wystarczy po prostu chcieć i naprawdę da się nauczyć. Jeśli ktoś jest chętny, to zapraszamy na nasze spotkanie rekrutacyjne. Zorganizujemy prezentację, wprowadzimy w konkretne działy, powiemy jak one pracują. Później zaprowadzimy na halę pojazdów, gdzie będzie można zobaczyć nasze bolidy i prawdopodobnie jeden zobaczyć w akcji, gdzie go odpalimy i będzie można usłyszeć jak on chodzi. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji, jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych członków.

Spotkania rekrutacyjne, które mają na celu pomoc w podjęciu decyzji, odbędą się 15 i 17 października o 18.00 w auli 447 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.(km)