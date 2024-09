Trwa nabór wniosków do Białostockiego Inkubatora Inicjatyw Młodzieżowych Youthstok

25 września, 2024

Ma to służyć młodzieży do stworzenia i realizacji projektów społecznych pod okiem mentorów i ekspertów. Ponad 30 uczniów szkół średnich może wziąć udział w kolejnej edycji Białostockiego Inkubatora Inicjatyw Młodzieżowych Youthstok.

Na zgłoszenia jest czas do końca września.

– Nie ograniczamy się w tematyce projektów. Chcemy, aby młodzież nas zaskoczyła. W poprzednich edycjach mieliśmy zgłoszenia pomysły dotyczące gry w szachy, zajęć sportowych, mieliśmy też zgłoszenie dziewcząt, które chciały i zorganizowały zajęcia dla osób chcących zaadoptować psiaki ze schroniska miejskiego, były też różnego rodzaju warsztaty recyclingu, także dużo różnych pomysłów – mówi Michał Lemański z Fundacji Soclab.

W ramach programu przewidziany jest maraton projektów, w trakcie którego spośród wszystkich zgłoszonych zespołów zostaną wybrane cztery, które wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu.

– Ekspertyza będzie polegała na takim mentorstwie, ale też wsparciu jak złożyć do kupy pomysł, żeby on nie był tylko pomysłem, a faktycznie się zrealizował. To będzie wsparcie z zakresu komunikacji, kooperacji, jak sprawić, aby zespół był skuteczny, ale też z krytycznego i kreatywnego myślenia, czyli takie cztery komponenty. My często o tym mówimy jako o kompetencjach przyszłości – dodaje Michał Lemański.

Czteroosobowe zespoły mają szansę na zdobycie dofinansowania w wysokości 1 tys. zł na realizację swojego projektu. Informacje i zgłoszenia są na stronie internetowej www.youthstok.org. Radio Akadera jest patronem medialnym inicjatywy. (hk)