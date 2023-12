Trendy w aranżacji wnętrz 2024

29 grudnia, 2023

MATERIAŁ PARTNERA

Najmodniejsze trendy w aranżacji wnętrz na nadchodzący rok bazować będą na tym co dobrze znane, podkręcone jednak o wyraziste i odważne akcenty. Uzupełniamy stylizacje o wysmakowane elementy, nadając domowym przestrzeniom wyjątkowego sznytu. Jakie trendy pojawią się w nadchodzącym roku 2024 w aranżacji wnętrz? Sprawdź przegląd naszych specjalistów i zainspiruj się!

Wprowadź do wnętrza intensywne barwy!

Jako przeciwwaga do wciąż będących na topie inspiracji światem natury, w których wykorzystujemy paletę barw ziemi pojawiają się także aranżacje z mocniejszymi akcentami kolorystycznymi. Ciepłe i głębokie barwy takie jak terakota, bordo, pomarańcz, a także musztardowa żółć czy kobaltowy okażą się hitem stylizacji w nadchodzącym roku. Mogą pojawić się nie tylko w formie dodatków lub tekstyliów, ale również jako płytki cegiełki na ścianie w kuchni lub łazience, kanapa o obłych kształtach czy jako element mebli. Takie rozwiązania stworzą wyjątkową kompozycję z jasnym tłem i pozostałymi elementami wyposażenia utrzymanymi w neutralnych odcieniach. Inspiracja tym co wyraziste i intensywne sprawdzi się także w przypadku podłogi. Płytki patchwork pokryte geometrycznym wzorem w kolorach black and white to wyjątkowy element bazy stylizacji w duchu vintage, eklektycznym czy retro.

Obłości i zakrzywione kształty

Nawiązania do natury przejawiać się będą nie tylko w kolorystyce, ale również w zachwycie nad organicznymi kształtami, obłościami i krzywiznami. Pożądane we wnętrzu będą zaokrąglone meble takie jak sofy, fotele, krzesła, stoliki kawowe oraz sporych rozmiarów stoły do jadalni. Całość warto uzupełnić dodatkami w duchu biofilic takimi jak lampy o zakrzywionej linii czy dywany w kształcie kropli wody. Rzeźbiarskie formy tego typu wprowadzą do stylizacji wyjątkowego ducha, który pomoże nam wykreować idealne miejsce do relaksu i odpoczynku.

Minimalizm w wersji Soft

Współczesne trendy w aranżacji zakładają, że przestrzeń, w której przebywamy powinna być nie tylko piękna, ale również komfortowa i funkcjonalna. Stąd coraz żywsze inspiracje minimalizmem w wersjo Soft, bazującym na ciepłej, kojącej palecie barw, wspomnianych już zaoblonych kształtach i odejściu od sterylności. Minimalizm znany był przede wszystkim ze swojego ascetycznego podejścia do form i kolorów. Jego złagodzona wersja proponuje nam design opierający się na wnętrzach, które mają koić nasze nerwy, wprowadzając nas w dobry nastrój. Pojawią się więc biele w kremowej lub złamanej wersji, przyjemne w dotyku materiały takie jak boucle, aksamit czy len. Takie Soft minimalistyczne aranżacje będą doskonałe do sypialni czy salonu, w których możliwość odpoczynku w przyjemnym otoczeniu jest najważniejsza.

Naturalne piękno w wyjątkowym wydaniu

Wśród inspiracji na nadchodzący rok znajdziemy także bardzo silne nawiązania do natury. Styl Eko i japandi zagości w naszych wnętrzach ze zdwojoną mocą w postaci drewna oraz materiałów drewnopodobnych. Szturmem na salony wtargnie glina, plecionka i delikatne motywy roślinne odmienne od tych w stylizacji Urban Jungle. Wszystko utrzymane zostanie w delikatnej, zgaszonej kolorystyce ziemi ożywione rudościami i brązami. Doskonale wpiszą się w te aranżacje podłogi pokryte płytkami drewnopodobnymi o wyrazistym rysunku słojów. Takie połączenie faktur i kolorów wykreuje w domowej przestrzeni kojącą i subtelną atmosferę.