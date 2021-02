Tłusty Czwartek. W ramach akcji „Słodki Białystok!” powstał katalog z lokalami proponującymi pączki

Luty 8, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Zbliża się Tłusty Czwartek – ulubione święto miłośników pączków. Białostocki magistrat wspólnie z organizatorami akcji Podlaskie Śniadanie Mistrzów przygotował zestawienie lokali, które w swojej ofercie mają właśnie pączki. To cukiernie, kawiarnie, piekarnie i restauracje.

Akcja „Słodki Białystok!” ma wspierać branżę gastro, która wciąż może działać jedynie na wynos i dowóz. W ofercie tych lokali znajdziemy pączki w wersji tradycyjnej, ale też i nowoczesne ich wariacje – pączki wegańskie, bezglutenowe i w wersji wytrawnej.

– Mamy nadzieję, że ta akcja zachęci nie tylko do zakupu słodkości, bo do tego raczej nikogo nie trzeba specjalnie namawiać, ale przede wszystkim do odwiedzenia profili cukierni i kawiarni, zapoznania się z ich ofertą stałą, czy specjalną na zbliżające się walentynki – piszą organizatorzy akcji.

Zestawienie białostockich lokali szykujących ofertę specjalną na przypadający 11 lutego Tłusty Czwartek znajdziecie tutaj. (mt/mc)