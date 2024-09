Teatralny weekend na początek jesieni w Siedlisku Kultury Solniki 44

26 września, 2024

Źródło: Siedlisko Kultury Solniki 44

Czytanie performatywne, koncert kwartetu smyczkowego oraz spektakl dla młodzieży i dorosłych – to bonusy do Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Lesie – LasFest, które w ten weekend będą zaprezentowane w Siedlisku Kultury Solniki 44.

W piątek (27.09) Grupa Coincidentia zaprezentuje „Pustostan” – inscenizowaną interpretację dramatu Maliny Prześlugi.

– Będzie to taki spektakl w formie czytania performatywnego czy też czytanie performatywne sztuki – mówi Paweł Chomczyk z Siedliska Kultury Solniki 44. – Jest to tekst, który traktuje o skomplikowanych relacjach rodzinnych, ale jednocześnie jest nasycony mrokiem, ale też taką lekkością i humorem. W sobotę (28.09) „Zachód na wschodzie”, jest to spektakl zachodzącego słońca z muzyką na żywo, zagra kwartet smyczkowy Kwartet Dworski, a w programie utwory Bacewicza, Jabłońskiego, Kilara, Urbańskiego.

Oba wydarzenia będą też transmitowane online. W niedzielę (29.09) natomiast Teatr Rzeczy zaprezentuje swój najnowszy spektakl „Który to Robin?”. Wstęp na przedstawienie jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja wejściówek pod adresem: rezerwacje.s44@gmail.com. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Pawłem Chomczykiem z Siedliska Kultury Solniki 44: