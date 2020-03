Teatr Dramatyczny pokaże w sieci kolejną swoją sztukę

Marzec 27, 2020

Białostocki Teatr Dramatyczny zaprasza do wspólnego świętowania – przypadającego 27 marca – Międzynarodowego Dnia Teatru. Teatr zaprasza swoich widzów do sieci, gdzie pokaże kolejną swoją sztukę.

O 20.00 na kanale Teatru Dramatycznego na YouTube widzowie będą mogli obejrzeć „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” Petra Zelenki w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza.

„Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” to wielowątkowa komedia twórcy związanego z czeskim kinem. Operując absurdalnym dowcipem i surrealistycznym poczuciem humoru, Zelenka w niekonwencjonalny sposób opowiada historię ludzi, którzy próbują znaleźć sens życia, szczęście i miłość.

To kolejny już taki pokaz spektaklu w sieci. Wcześniej Teatr Dramatyczny pokazał „Zapiski Oficera Armii Czerwonej”. Zainteresowanie widzów było tak duże, że emisję spektaklu powtórzono.

– Ogromny sukces emisji nagrania spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej” zachęcił nas do przejrzenia naszego archiwum i znalezienia kolejnej propozycji, którą kierujemy do widzów. Tym razem serdecznie zapraszam do wspólnego obejrzenia „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie”. Sztuki napisanej przez Petra Zelenkę – jednego z najwybitniejszych czeskich reżyserów i scenarzystów – mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego.

„Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” będzie można obejrzeć tutaj. (mt/mc)