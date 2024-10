O matematyce i matematykach. Odkryj świat liczb z prof. Czesławem Bagińskim na falach Radia AKADERA

2 października, 2024

prof. Czesław Bagiński autor audycji „Tajemnice liczb i ich twórców”, fot. A. Jakuć prof. Czesław Bagiński autor audycji „Tajemnice liczb i ich twórców”, fot. A. Jakuć

Matematyka to więcej niż tylko liczby i wzory – to podróż do świata idei, symboli oraz filozofii, które towarzyszą człowiekowi od wieków. Z przyjemnością zapowiadamy wyjątkowy cykl audycji radiowych pt. „O matematyce i matematykach”, autorstwa matematyka, prof. dr. hab. Czesława Bagińskiego. Program będzie emitowany na falach Radia AKADERA i ma na celu przybliżenie słuchaczom fascynującego świata liczb, ich historii oraz geniuszy, którzy je kształtowali.

Liczby jako odkrycie ludzkości

Audycje prowadzone przez prof. Bagińskiego nie tylko opowiadają o liczbach, ale również odsłaniają historię ich odkrycia i rozwoju. W pierwszym odcinku cyklu poznacie niezwykłe opowieści o liczbie zero, której pojawienie się zrewolucjonizowało sposób, w jaki ludzie postrzegali matematykę i świat. Od babilońskich tabliczek glinianych, przez filozoficzne rozważania starożytnych Indii, po średniowieczną Europę – śledźcie, jak rozwijała się myśl matematyczna i jakie trudności napotykali ówcześni uczeni.

Posłuchaj audycji „O matematyce i matematykach”, odcinek 1. pt. „Zero to więcej niż nic”.

Pierwsze odcinki – wprowadzenie do tajemnic liczb

– Odcinek 1: „Zero, to więcej niż nic”**

To historia zera – liczby, która na pozór oznacza brak, lecz w rzeczywistości jest jednym z najważniejszych odkryć ludzkości. Profesor Bagiński opowie o filozoficznych rozważaniach na temat absolutnej pustki oraz o znaczeniu zera w systemach liczbowych od starożytnego Babilonu, przez Grecję, aż po nowoczesną matematykę.

– Odcinek 2: „Aleksandria i jej Biblioteka”**

Zanurz się w świat Biblioteki Aleksandryjskiej – miejsca, które stało się kuźnią nauki i myśli matematycznej. W tym odcinku poznamy postać Eratostenesa, który jako pierwszy zmierzył obwód Ziemi i stworzył „sito” do wyznaczania liczb pierwszych. To opowieść o niezwykłym duchu odkrywców, którzy poszerzali granice ludzkiego poznania.

– Odcinek 3: „Stada bydła boga słońca, Heliosa”**

W tym odcinku profesor zabierze nas do starożytnej Grecji, gdzie Archimedes, nazywany największym geniuszem starożytności, stawiał czoła matematycznym wyzwaniom i zagadkom, które do dziś budzą podziw i respekt. Wysłuchacie Państwo niezwykłej historii o „problemie stada bydła Heliosa” – jednym z najtrudniejszych matematycznych wyzwań tamtych czasów.

– Odcinek 4: „Archimedes”**

To niezwykła podróż przez życie i dokonania Archimedesa – twórcy prawa wyporu, genialnego wynalazcy i obrońcy Syrakuz. Audycja ukazuje geniusz Archimedesa, jego osiągnięcia oraz anegdoty z życia codziennego, które stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń naukowców.

O autorze

Prof. dr hab. Czesław Bagiński, autor cyklu audycji, jest matematykiem i popularyzatorem nauki, który swoją pasją i wiedzą potrafi zarażać każdego. Jego audycje nie są suchymi wykładami, ale fascynującą opowieścią o ludziach, ich pasjach i odkryciach, które zmieniły świat. Dzięki jego interpretacjom, nawet najbardziej zawiłe zagadnienia matematyczne stają się zrozumiałe i interesujące. Prof. Czesław Bagiński jest kierownikiem Katedry Informatyki Teoretycznej na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

Odbiorcy audycji

Cykl ” O matematyce i matematykach” jest skierowany nie tylko do pasjonatów matematyki, ale również do wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć otaczający ich świat. Matematyka, jak pokazuje prof. Bagiński, to język, którym posługujemy się na co dzień, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Każda audycja otwiera przed słuchaczami nowe spojrzenie na liczby i ich rolę w historii cywilizacji.

Gdzie i kiedy słuchać?

Audycje „O matematyce i matematykach” są nadawane w każdą środę o godzinie 9.15 na falach Radia AKADERA. Zapraszamy do wspólnego odkrywania matematycznego świata pełnego zagadek, niespodzianek i intelektualnych wyzwań! Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby poznać historię liczb, które ukształtowały nasz sposób myślenia o świecie. Czekamy na Was w eterze Radia AKADERA! (AJ)

Posłuchaj także:

Jak ciekawie mówić o matematyce? Rozmowa z prof. dr hab. Czesławem Bagińskim