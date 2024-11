Sztuczna inteligencja w sztuce. „AI w Kulturze, czyli Sztuczna Inteligencja vs Sztuka”

„AI w Kulturze, czyli Sztuczna Inteligencja vs Sztuka”. Fot.: Ernest Wójcik

Marta Wójcik ze stowarzyszenia Freeway, pomysłodawczyni konferencji, podkreśla, że spotkanie ma rzucić nowe światło na sztuczną inteligencję.

Jesteśmy jako społeczeństwo dość elastyczni i powinniśmy się przystosować, skorzystać z tego, co daje AI. Niejednokrotnie już rozwój sztuki pokazał, że tak jak rozwijało się kino i były zagrożenia związane z tym, że teatry upadną, albo jak rozważano, że gdy pojawiły się streamingi, to kino straci sens. A okazuje się na koniec, że my dalej potrzebujemy takiej lokalnej społeczności, z którą chcemy się dzielić tą sztuką – mówi organizatorka.