Święty Mikołaj, karuzele czy lokalne przysmaki i rękodzieło na jarmarku bożonarodzeniowym

30 listopada, 2024

Białostocki Jarmark Świąteczny, fot. Hanna Kość Białostocki Jarmark Świąteczny, fot. Hanna Kość

Tak jak w większości innych miast, tak też w Białymstoku jest jarmark świąteczny. Od soboty (30.11) na Rynku Kościuszki są wystawcy z przysmakami do jedzenia i picia oraz rękodziełem.

Na Białostockim Jarmarku Świątecznym jest też dużo atrakcji dla dzieci.

– Miasteczko Świętego Mikołaja, w którym czekają warsztaty, w weekendy jest Mikołaj, z którym można zrobić piękne i klimatyczne zdjęcia, jest też poczta polarna, w której każdy za darmo może wysłać swoje marzenie do Świętego Mikołaja. Do tego dwie karuzel, animacje, warsztaty pierniczkowe – wylicza Joanna Kozłowska, organizatorka jarmarku z fundacji Szamto.

To nie koniec atrakcji, ponieważ w niedzielę (01.12) o 15.00 odbędzie się otwarcie pierwszego okienka w Miejskim Kalendarzu Adwentowym. Z kolei 7 grudnia o 17.00 będzie można wziąć udział w świątecznym koncercie, na którym wystąpi Iwona Węgrowska oraz Agnieszka Hekiert ze świątecznym recitalem, a 8 grudnia o godz. 12.00 zacznie się oczekiwanie na Mikołaja, który jak co roku przyjedzie do Białegostoku z Rovaniemi, aby wspólnie kolędować. (hk)

Relacja Hanny Kość: