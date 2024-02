Światowy Dzień Inżyniera w Politechnice Białostockiej

19 lutego, 2024

Politechnika Białostocka włącza się w obchody Światowego Dnia Inżyniera. Ten dzień ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

W poniedziałek 4 marca na uczelni odbędzie się szereg wydarzeń, które skupione będą wokół tematu zrównoważonego rozwoju.

– Pierwszym punktem będzie przedstawienie pewnego raportu zrównoważonego rozwoju, na ile Politechnika Białostocka jest gotowa, na ile nasze osiągnięcia dotychczasowe upoważniają nas do tego, ażeby mówić, że rozwój uczelni wpisuje się w ten światowy trend z równoważonego rozwoju i co jeszcze mamy w tym temacie do zrobienia – mówi prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej. – Przewidziany jest również wykład zatytułowany „Świadomy inżynier – projektowanie zrównoważony”, a więc budownictwo, a wcześniej jeszcze architektura to jest to taka soczewka wszystkich działań dotyczących komfortu życia, stylu życia mieszkańców, tego w jaki sposób my staramy się chronić nasze zasoby naturalne i starać się o to, żeby jak najdłużej i jak najlepiej służyły społeczeństwu. Później w programie przewidziane są dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich to „Rola inżyniera w rozwoju zrównoważonej gospodarki”, a następny „Kształcenie inżyniera w przyszłości”. Te panele zostaną przeplecione prezentacją koła naukowego Rolka i tytuł tej prezentacji to „Zrównoważony rozwój okiem młodego inżyniera”. W tle będą prezentowane wybrane wynalazki pracowników. inżynierów Politechniki Białostockiej, które dotyczą problematyki zrównoważonego rozwoju. Będzie to taka multimedialna prezentacja.

W Światowym Dniu Inżyniera w Politechnice Białostockiej udział może wziąć społeczność uczelni, szkoły ponadpodstawowe i przedsiębiorcy. (hk)

Z prof. Mirosławem Świerczem, prorektorem ds. rozwoju Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: