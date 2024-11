„Studenci studentom”, czyli koncert i wernisaż prac malarskich w Operze i Filharmonii Podlaskiej

14 listopada, 2024

To będzie połączenie dwóch światów sztuki – wernisaż obrazów malarskich i koncert symfoniczny. We wtorek (19.11) w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się niepowtarzalne wydarzenie artystyczne „Studenci studentom”. W projekcie uczestniczą studenci z dwóch uczelni, czyli Politechniki Białostockiej i białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Podczas wernisażu będzie można zobaczyć kopie obrazów wielkich malarzy, takich jak Józef Chełmoński, Leon Wyczółkowski, czy Jan Matejko, które namalowali studenci kierunku architektury krajobrazu na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w ramach koła naukowego „Art studio”.

– My wybraliśmy najsłynniejsze obrazy polskich twórców. Można powiedzieć, że zrobiliśmy z tego naprawdę świetną serię, bo obrazy się łączą, one do siebie pasują. Naprawdę nie wyobrażamy sobie tego, żeby te obrazy wisiały gdzieś osobno, bo one są spójne, one tworzą całość i jako seria są naprawdę spektakularne – mówi Izabela Kozak, studentka architektury krajobrazu na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej – To przede wszystkim polegało na tym, że dzięki naszej wyobraźni mogliśmy stworzyć swoją wersję tych obrazów, uzyskać może nie

identyczne kolory, ale coś co w pewnym stopniu przypomina oryginał, ale jednak jest nasze – dodaje Joanna Laszczkowska, również studentka.

Wernisaż dopełni symfoniczny koncert w wykonaniu studentów białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod batutą dr hab. Sylwii Janiak-Kobylińskiej.

– Występować będą soliści, Schopen University Singers i Orkiestra Symfoniczna Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Edukacji Muzycznej i Wokalistyki naszej uczelni. W programie usłyszymy wspaniałe dzieła Antonia Viwaldiego: Koncert na dwoje skrzypiec a-moll i Gloria D-dur – mówi Małgorzata Bielicka z biura koncertowego białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Jak zapewnia mgr inż. arch. Małgorzata Orzechowska z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku to wydarzenie łączy pasje i zamiłowanie do sztuki studentów różnych uczelni.

– Chodziło nam też o drugi aspekt tego wydarzenia, żeby obalić te mity, że inżynierowie to są takie zimne dusze, które nie mają tej duszy artysty, nieprawda, to są bardzo zdolne, wrażliwe jednostki, które oczywiście mają wielki talent matematyczny, ale artystyczny jest równie wielki, jak nie większy – tłumaczy mgr inż. arch. Małgorzata Orzechowska.

Koncert symfoniczny i wernisaż obrazów „Studenci studentom” odbędzie się we wtorek o 17:30 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Obowiązują bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie opery. (hk)

Rozmowa Hanny Kość:

